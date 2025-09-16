Bollettino bradisismo settimana 8-14 settembre
Bollettino settimanale pervenuto. Si esamina il periodo 8-14 settembre. Un veloce riepilogo della sismicità: 32 terremoti con md max 2.1 e passiamo subito al sollevamento. Agosto ha avuto un sollevamento complessivo (niente media) maggiore di luglio, il dato validato compreso tra le settimane 29 luglio – 4 agosto e 27 agosto – 2 settembre circa . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Bollettino bradisismo settimanale: i dati
Bollettino bradisismo settimanale: i dati
Bradisismo, bollettino settimanale 25-31 agosto
Now Pozzuoli 16 Settembre, ecco sua Maestà il coroniello. Home made. Enzo Buono #enzobuonofotografo #pozzuoli #campiflegrei #napoli #italy #solfatara #bradisismo #vulcano #food #cucina #cucinaitaliana #chef #fotocelular #photooftheday #photograph - facebook.com Vai su Facebook
