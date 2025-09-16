Bollate il sindaco consegna l’Eccellenza a 8 dipendenti comunali

A Bollate in Comune il sindaco ha premiato le Eccellenze 2025 tra i dipendenti. Oggi 16 settembre, in sala Giunta, il sindaco di Bollate Francesco Vassallo e il Segretario comunale Stefanea Laura Martina hanno consegnato gli attestati di eccellenza a 8 dipendenti comunali che si sono distinti nel corso del 2024 per il lavoro svolto . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

