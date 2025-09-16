Bolivia 45 aggressioni contro cronisti

1.15 Un rapporto realizzato dal Circulo de Mujeres Periodistas (CMP) di La Paz, ha registrato 45 casi di aggressioni contro la stampa tra gennaio e giugno di quest'anno in Bolivia, di cui 12 riguardano giornaliste che hanno subito qualche forma di violenza, soprattutto durante lo svolgimento del lavoro. Tutto ciò è nel rapporto intitolato: 'Monitoraggio degli attacchi al lavoro giornalistico durante il processo elettorale', redatto dalla giornalista Susana Moya e supervisionato dalla presidente del CMP, Patricia Flores. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it