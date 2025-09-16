Bocciatura annullata dal TAR | studente con BES riammesso al liceo
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso dei genitori dopo una bocciatura di uno studente con BES di un liceo, ordinandone la riammissione con riserva alla terza classe. Il decreto cautelare, pubblicato il 13 settembre 2025, mette in discussione le procedure di valutazione e recupero adottate dall’istituto in attesa del giudizio definitivo di ottobre. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Bocciatura annullata dal TAR, studente con BES riammesso dopo ricorso contro liceo per “violazioni nelle procedure di valutazione”
