Bobo Craxi ad Ancona alla pietra d’inciampo che ricorda Vittoria Nenni

Anconatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Volantinaggio in tutta la città, (qui in particolare al Mercato del Piazza d’Armi, con la candidata Martina Bonci) per consolidare la propria presenza sul territorio ma anche per informare sul prossimo evento speciale: la Lista riformista ‘Avanti con Ricci’ annuncia infatti che venerdì. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bobo - craxi

In città arriva il Festival Forlivese della Libertà, tra gli ospiti Bobo Craxi e Hoara Borselli

Bobo Craxi ad Ancona alla pietra d’inciampo che ricorda Vittoria Nenni.

Bobo Craxi: «Portai Lucio Dalla a casa: papà Bettino era in canotta» - Da sinistra Bobo Craxi, il cantautore Ron e Lucio Dalla mentre suonano al Castello di Carimate, dove a metà degli Anni 80 venne creata una importante sala di registrazione dalla quale passarono alcuni ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Bobo Craxi Ancona Pietra