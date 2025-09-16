Bloccati dalle corde incrociate e il maltempo che frena l' intervento | il video

Trentotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recupero da film d’azione quello che ha visto protagonista il soccorso alpino e una coppia di alpinisti polacchi, 45 anni lui, 42 lei: tutto è successo ieri, lunedì 15 settembre, quando i due stavano scendendo con le corde doppie dal Campanile Basso, fino a che queste ultime si sono incastrate. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Bloccati dalle corde incrociate e il maltempo che frena l'intervento: il video.

I soccorritori hanno calato i due alpinisti incrodati in un luogo idoneo per il loro recuperato tramite verricello.

