AGI - Una quindicina di studenti dei collettivi di sinistra per la causa pro Gaza ha fatto irruzione oggi in un'aula dell' Università di Pisa al Polo Piagge interrompendo una lezione e turbando studenti e docente. Saliti in piedi sulla cattedra e urlando con un megafono slogan proPal, gli studenti hanno occupato l'aula. Irruzione all'Università di Pisa. "Impossibile seguire le lezioni quando c'è un genocidio in corso e l'attacco dell' esercito israeliano a Gaza City ", la motivazione con cui il gruppetto ha giustificato l'irruzione scontrandosi verbalmente e non solo con il professore Rino Casella, associato di Diritto Pubblico Comparato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Blitz Pro Pal nell'università di Pisa, un docente contuso. Bernini: "Intollerabile"

Blitz pro Pal all’Università di Pisa e lezione interrotta, Bernini: «Intollerabile» - Un professore, definito poi «sionista» sui social dai manifestanti che hanno occupato l'aula, ha riportato alcune contusioni. Si legge su msn.com

Blitz pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa - Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il ... Scrive ansa.it