Blitz Pro Pal nell' università di Pisa un docente contuso Bernini | Intollerabile

AGI - Una quindicina di studenti dei collettivi di sinistra per la causa pro Gaza ha fatto irruzione oggi in un'aula dell' Università di Pisa al Polo Piagge interrompendo una lezione e turbando studenti e docente. Saliti in piedi sulla cattedra e urlando con un megafono slogan proPal, gli studenti hanno occupato l'aula. Irruzione all'Università di Pisa. "Impossibile seguire le lezioni quando c'è un genocidio in corso e l'attacco dell' esercito israeliano a Gaza City ", la motivazione con cui il gruppetto ha giustificato l'irruzione scontrandosi verbalmente e non solo con il professore Rino Casella, associato di Diritto Pubblico Comparato. 🔗 Leggi su Agi.it

