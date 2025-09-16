Blitz pro Pal all’Università di Pisa e lezione interrotta Bernini | Intollerabile

Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione questa mattina in un’aula del polo Piagge allUniversità di Pisa, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze politiche tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto comparato, definito « sionista » sui social dai manifestanti. L’insegnante ha provato a opporsi all’irruzione, senza riuscirsi, e l’aula è stata occupata. Nel tentativo di impedire il blitz Casella ha riportato alcune contusioni: dopo una visita al pronto soccorso si è recato in questura per sporgere denuncia.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Student? per la Palestina – Pisa (@studentxpalestinapisa) Gli studenti pro Pal: «Attività accademica ipocrita e complice del genocidio». 🔗 Leggi su Lettera43.it

