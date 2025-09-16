Blitz pro Pal all' Ateneo di Pisa preso a calci il prof Rino Casella | Mi accusano di essere sionista

Feedpress.me | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ventina di studenti pro Pal, affiliati ai collettivi universitari di sinistra, hanno interrotto stamani una lezione al dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa. E in pochi istanti quella che doveva essere poco più che un’azione dimostrativa per Gaza è diventata un’aggressione fisica ad un docente che aveva tentato di fermare i manifestanti. "Mi accusano di essere sionista. 🔗 Leggi su Feedpress.me

blitz pro pal all ateneo di pisa preso a calci il prof rino casella mi accusano di essere sionista

© Feedpress.me - Blitz pro Pal all'Ateneo di Pisa, preso a calci il prof Rino Casella: "Mi accusano di essere sionista"

In questa notizia si parla di: blitz - ateneo

Pisa, blitz pro-pal in ateneo: professore ferito sporge denuncia

'Professore sionista', blitz pro Palestina in aula all'Università; Blitz Pro Pal all'Università di Pisa, un professore contuso. Bernini: Intollerabile; “Prof sionista”: i pro-Pal bloccano lezione all’università di Pisa, docente finisce all’ospedale.

blitz pro pal ateneoBlitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo di Pisa - Interrotta una lezione tenuta dal professor Rino Casella, docente di diritto comparato, definito sui social degli studenti per la Palestina, che hanno postato foto e video dell'accaduto, come “profess ... Da ilsole24ore.com

blitz pro pal ateneoBlitz Pro Pal all'università di Pisa, docente contuso sporge denuncia. Bernini: "Intollerabile" - La presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni: "Appiattimento sulla narrativa propagandistica di Hamas" ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Pro Pal Ateneo