Blitz antdiroga a Falsomiele i nomi dei sette arrestati

Operazione antidroga a Falsomiele. Sono sette le persone arrestate all'alba di oggi dai carabinieri che hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare firmato dal gip Filippo Serio che ha disposto per loro il carcere. Altri 74 sono stati indagati a piede libero.Spaccio a conduzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

