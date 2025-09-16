BJK Cup Italia-Cina 2-0 | pure Paolini vince in rimonta azzurre in semifinale
Dopo il successo di Cocciaretto, Jasmine fa il bis contro Xinyu Wang: 4-6 7-6 6-4. Ora la vincente tra Spagna e Ucraina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
