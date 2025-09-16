BJK Cup Italia avanti 1-0 sulla Cina | Cocciaretto da applausi doppia rimonta e vittoria al fotofinish

Inizia con il piede giusto l’avventura delle azzurre nei quarti di finale della Billie Jean King Cup. A Shenzen Elisabetta Cocciaretto piega Yue Yuan dopo due rimonte incredibili: da 2-5 a 7-5 sia nel secondo che nel terzo set. Ora tocca a Jasmine Paolini e, in chiusura, al doppio con Errani. L’Italia del tennis femminile parte con il vento in poppa nella Billie Jean King Cup. Nella prima sfida dei quarti contro la Cina, in scena sul cemento indoor di Shenzen, Elisabetta Cocciaretto firma un successo che resterà impresso: battuta la padrona di casa Yue Yuan, numero 102 del ranking, con un punteggio che racconta tutta la sofferenza e la tenacia dell’azzurra, 4-6 7-5 7-5. 🔗 Leggi su Sportface.it

