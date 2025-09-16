BJK Cup dopo la Cocciaretto anche la Paolini vince in rimonta | Italia in semifinale
Dopo la grande vittoria di Cocciaretto in rimonta contro Yuan, anche la Paolini trionfa ribaltando il match contro Wang. Italia in semifinale. Giorno di festa per l’ Italia del tennis femminile, seppur con più di qualche brivido. Prima Elisabetta Cocciaretto è stata più volte sull’orlo del baratro, rimontando e vincendo clamorosamente contro Yuan. Dopo, è stato il turno di Jasmine Paolini, che ha rimontato la cinese Xinyu Wang e ha permesso all’ Italia di imporsi per 2-0. Le Azzurre avanzano così al turno successivo, dove attenderanno la vincente tra la Spagna e l’Ucraina. BJK Cup, Paolini vicina al ko: poi la rimonta e la vittoria. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: dopo - cocciaretto
Elisabetta Cocciaretto saluta Eastbourne dopo tre ore di lotta con Rakhimova
Come cambia il tabellone di Elisabetta Cocciaretto dopo aver eliminato Pegula: si apre uno scenario interessante
Elisabetta Cocciaretto, che peccato! Cede a Bencic al super tie-break dopo aver lottato come una leonessa a Wimbledon
Si vola in ? Dopo quella di Elisabetta Cocciaretto, anche Jasmine Paolini completa una super rimonta e conquista il punto che vale il passaggio del turno. Venerdì alle 11:00 italiane le campionesse in carica affronteranno la vince - X Vai su X
Tutta l'emozione di Elisabetta Cocciaretto dopo la conquista di un punto fondamentale contro la Cina #BJKCup - facebook.com Vai su Facebook
BJK Cup Finals: Italia-Cina 2-0, dopo Cocciaretto rimonta anche Paolini! Azzurre in semifinale; Italia - Cina in Billie Jean King Cup 2025: Diretta Live e risultato della partita con Jasmine Paolini e Sara Errani in campo · Tennis oggi; Bjk Cup, Paolini e Cocciaretto non sbagliano. L'Italia batte la Cina e vola in semifinale.
BJK Cup, dopo la Cocciaretto anche la Paolini vince in rimonta: Italia in semifinale - Dopo la grande vittoria di Cocciaretto in rimonta contro Yuan, anche la Paolini trionfa ribaltando il match contro Wang. Riporta sportface.it
BJK Cup, Italia-Cina 2-0: pure Paolini vince in rimonta, azzurre in semifinale - Dopo il successo di Cocciaretto, Jasmine fa il bis contro Xinyu Wang: 4- Secondo gazzetta.it