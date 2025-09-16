BJK Cup dopo la Cocciaretto anche la Paolini vince in rimonta | Italia in semifinale

Dopo la grande vittoria di Cocciaretto in rimonta contro Yuan, anche la Paolini trionfa ribaltando il match contro Wang. Italia in semifinale. Giorno di festa per l’ Italia del tennis femminile, seppur con più di qualche brivido. Prima Elisabetta Cocciaretto è stata più volte sull’orlo del baratro, rimontando e vincendo clamorosamente contro Yuan. Dopo, è stato il turno di Jasmine Paolini, che ha rimontato la cinese Xinyu Wang e ha permesso all’ Italia di imporsi per 2-0. Le Azzurre avanzano così al turno successivo, dove attenderanno la vincente tra la Spagna e l’Ucraina. BJK Cup, Paolini vicina al ko: poi la rimonta e la vittoria. 🔗 Leggi su Sportface.it

