Bitonto | tra chiese e forni antichi
Domenica 21 – ore 10:30Bitonto: tra Chiese e Forni antichiBitonto custodisce tesori che raccontano secoli di storia, e con questo itinerario andremo a scoprirli insieme.Passeggiando tra le prime vie del centro storico, saremo guidati dalle pietre dorate del borgo romanico fino al cuore di una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: bitonto - chiese
#saporidiPuglia – Bitonto Passeggiando tra i vicoli in pietra di Bitonto, tra chiese romaniche e palazzi nobiliari, si respira una storia antica fatta di cultura e di ulivi. Questa città, conosciuta come la capitale dell’olio, è il cuore pulsante di una tradizione che affo - facebook.com Vai su Facebook
Carta Canta, il forno antico di San Francesco; Oggi a Bitonto passeggiata tra i forni antichi e i vicoli del centro storico con Ole@tour; Evo Incanto: alla scoperta di chiostri, forni e frantoi nel cuore di Bitonto. Il programma.
Il forno enorme che dal 1200 sforna pane, focacce e taralli in Puglia - Bisogna addentrarsi tra le prime vie del centro storico di Bitonto per trovarsi davanti uno dei forni a legna più antichi d’Italia ancora in attività. Si legge su gamberorosso.it