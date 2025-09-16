Billie Jean King Cup 2025 Italia-Cina | in campo Jasmine Paolini
L’Italia femminile di tennis scende in campo per le Finals di Billie Jean King Cup 2025 a Shenzhen, in Cina. La capitana Tathiana Garbin per questo appuntamento ha convocato Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Grant e Sara Errani. Le azzurre, campionesse in carica, giocano contro le padrone di casa che schierano Xinyu Wang, Yue Yuan, Shuai Zhang, Xiyu Wang e Xinyu Jiang. Chi supera il turno affronta la vincente del match Spagna-Ucraina. Elisabetta Cocciaretto, n°91 Wta e seconda singolarista dell’Italia, ha aperto i giochi vincendo contro Yue Yuan (n°57), in rimonta, con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 dopo due ore e 52 minuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
