Bilancio non coerente con gli studi di settore azienda dimostra che la colpa è della crisi

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna con sentenza n.2592025, si è pronunciata su un accertamento induttivo, il principio espresso risulta interessante in quanto la Corte ha sancito che: “Nel caso in esame la difficoltà e l’ apparente incongruenza va riferita ad un periodo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it