Bici e-bike e monopattini protagonisti a Carpi con il Giretto d’Italia

Andare al lavoro o a scuola in bicicletta o con altri mezzi di micromobilità (come, per esempio, monopattini, e-bike e motorini elettrici) è la sfida proposta dal Giretto d’Italia di Legambiente che si svolge nelle città aderenti giovedì 18 settembre, nell’ambito della Settimana della mobilità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: bici - bike

Importava bici a pezzi dalla Cina per non pagare i dazi: azienda di e-bike nei guai

“Garbage Bike Tour” sulla E73: dalla bici allo schifo è un attimo

La gita in e-bike finisce male: i ladri fanno sparire le bici

Faenza, la città si muove in bici: viaggio nel servizio bike sharing - X Vai su X

BICI IN COMUNE Questa mattina abbiamo presentato “Save by cycling”, il progetto con cui insieme a Treviolo e Mozzo abbiamo vinto il bando ministeriale dedicato alla promozione dell’uso della bicicletta. Presto sarà attivo nei nostri territori PinBike, un si - facebook.com Vai su Facebook

Bici, e-bike e monopattini protagonisti a Carpi con il Giretto d’Italia; Italiani sempre più orientati alla mobilità sostenibile. Testa a testa per biciclette ed e-bike, i monopattini si consolidano come terza scelta. L’indagine di Trovaprezzi.it; Italiani sempre più orientati alla mobilità sostenibile. Testa a testa per biciclette ed e-bike, i monopattini si consolidano come terza scelta..

Italiani sempre più orientati alla mobilità sostenibile: biciclette ed e-bike testa a testa, i monopattini sono la terza scelta - La European Mobility Week 2025, promossa dalla Commissione europea con il tema “Mobilità per tutti”, sottolinea la necessità di garantire a ogni cittadino pari accesso a forme di trasporto sostenibile ... alternativasostenibile.it scrive

Volano bici e monopattini a noleggio. Fino al +91% a Roma - Assosharing: “Gli italiani stanno abbracciando questa forma di trasporto intelligente, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale” Roma, 19 luglio 2023 – “I dati raccolti sono ... Come scrive quotidiano.net