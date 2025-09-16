Biblioteche presidio di democrazia e libertà | serie di iniziative e incontri

Brindisireport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - La Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior” aderisce al Bibliopride ovvero la settimana dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari promosso dall’Associazione italiana biblioteche (Aib), giunto quest’anno alla sua 14esima edizione.Il tema di questa edizione è “Biblioteche. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biblioteche - presidio

Cerca Video su questo argomento: Biblioteche Presidio Democrazia Libert224