Bibbona salvò la vita a un uomo che stava soffocando | Marta Moretti premiata dal sindaco

E’ stata questione di attimi. Marta Moretti, 36enne con esperienza di bagnina, è intervenuta con lucidità e prontezza non appena ha capito che un uomo che aveva davanti stava soffocando dopo aver ingerito un boccone di carne. Gli ha fatto la manovre di disostruzione, quella che ha imparato ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it