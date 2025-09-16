È risaputo come Laura Dahlmeier abbia espresso per iscritto la volontà che, in caso di incidente mortale, non si imbastisse alcuna operazione di recupero delle sue spoglie, se essa avesse dovuto rappresentare un pericolo per chi ne avrebbe dovuto fare parte. Tuttavia, una volta scemato il clamore mediatico per la morte della due volte campionessa olimpica (deceduta in Pakistan a fine luglio dopo essere stata travolta da una valanga di roccia sul Laila Peak), è stata effettuata una spedizione per tentare di raggiungerla e valutare l’ipotesi di riportare a valle il suo corpo. Sabato la guida Kaleem Shani aveva annunciato tramite il proprio profilo Instagram che “era in corso un’operazione di recupero della salma di Laura Dahlmeier”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, impossibile recuperare il corpo di Laura Dahlmeier. “Rimarrà sul Laila Peak per sempre”