Biathlon impossibile recuperare il corpo di Laura Dahlmeier Rimarrà sul Laila Peak per sempre
È risaputo come Laura Dahlmeier abbia espresso per iscritto la volontà che, in caso di incidente mortale, non si imbastisse alcuna operazione di recupero delle sue spoglie, se essa avesse dovuto rappresentare un pericolo per chi ne avrebbe dovuto fare parte. Tuttavia, una volta scemato il clamore mediatico per la morte della due volte campionessa olimpica (deceduta in Pakistan a fine luglio dopo essere stata travolta da una valanga di roccia sul Laila Peak), è stata effettuata una spedizione per tentare di raggiungerla e valutare l’ipotesi di riportare a valle il suo corpo. Sabato la guida Kaleem Shani aveva annunciato tramite il proprio profilo Instagram che “era in corso un’operazione di recupero della salma di Laura Dahlmeier”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: biathlon - impossibile
Travolta da una frana in Pakistan, morta l'olimpionica di biathlon Laura Dahlmeier. Impossibile recuperare il corpo
Pull! Un comando, una traiettoria, una sfida. Il tiro a volo non è solo sport: è l'eleganza del tempo sospeso, quando l'impossibile diventa inevitabile. Pull! A command, a trajectory, a challenge. Shooting is not just sport: it's the elegance of suspended tim - facebook.com Vai su Facebook
Biathlon, impossibile recuperare il corpo di Laura Dahlmeier. “Rimarrà sul Laila Peak per sempre”; Biathlon - Laura Dahlmeier aveva espresso la sua volontà scritta che in un caso del genere nessuno rischiasse la vita per recuperare il suo corpo; Morta sul Karakorum la bicampionessa olimpica di biathlon Laura Dahlmeier.
Biathlon, impossibile recuperare il corpo di Laura Dahlmeier. “Rimarrà sul Laila Peak per sempre” - È risaputo come Laura Dahlmeier abbia espresso per iscritto la volontà che, in caso di incidente mortale, non si imbastisse alcuna operazione di recupero ... Si legge su oasport.it
Ritirata l’autorizzazione per recuperare il corpo di Luca Sinigaglia: rimarrà sul Pik Pobeda - Dopo giorni di trattative e tentativi di coordinamento internazionale, si è conclusa senza esito la missione per riportare a valle la salma di Luca Sinigaglia, l’alpinista milanese morto il 15 agosto ... Secondo lettera43.it