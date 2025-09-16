Bianco | inizio riprese del film con Alessandro Borghi

Jumptheshark.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni e dettagli sulla produzione di Bianco. Il film Bianco, diretto da Daniele Vicari, rappresenta un progetto cinematografico ancora in fase di realizzazione. La data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, poiché le riprese sono in corso. La produzione ha stabilito come inizio delle riprese il 16 settembre 2025. Questo lungometraggio si propone di narrare una delle imprese più epiche dell’alpinismo italiano, con un forte impegno nel rispettare la veridicità storica degli eventi. dove è stato girato Bianco. location principali delle riprese. Le scene del film sono state girate tra il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

bianco inizio riprese del film con alessandro borghi

© Jumptheshark.it - Bianco: inizio riprese del film con Alessandro Borghi

In questa notizia si parla di: bianco - inizio

IDM Film Commission Sudtirol finanzia 10 nuovi progetti attraverso la prima call; Rosso, Bianco & Sangue Blu, il regista aggiorna sul sequel: Vogliamo assicurarci di rendere felici i fan, perciò...; Werwulf di Robert Eggers: svelata la data d’inizio riprese per il nuovo film del regista di Nosferatu.

bianco inizio riprese filmAlessandro Borghi diventa Walter Bonatti: al via le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari - In Valle d’Aosta sono iniziate le riprese di Bianco, il nuovo film di Daniele Vicari che vedrà Alessandro Borghi nei panni di Walter Bonatti ... Scrive cinematographe.it

bianco inizio riprese filmCinema, Alessandro Borghi è Walter Bonatti: si gira “Bianco” - (askanews) – Alessandro Borghi è Walter Bonatti nel nuovo film di Daniele Vicari, “Bianco”, le cui riprese sono iniziate oggi tra Valle D’Aosta e Alto Adige. Riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Bianco Inizio Riprese Film