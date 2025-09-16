Bianca Balti | Sono sparita dai social perché ero depressa Il tumore ha cambiato la mia vita non potevo fingere che andasse tutto bene

Milano, 16 settembre 2025 – Se non tutti, sicuramente i suoi fan e follower se ne erano accorti: durante l’estate Bianca Balti era sparita dai social, creando non poca preoccupazione. Nelle ultime settimane, è ricomparsa raccontando di essere diventata testimonial della campagna ‘Ovaries. Talk about them’, un movimento globale per rendere realtà il primo test di rilevazione precoce del cancro alle ovaie basato sul Dna. Bianca Balti e il tumore ovarico: “Una campagna di ricerca che sta cambiando la vita delle donne. Farne parte è un onore” Oggi, nella sua nuova newsletter, creata per connettersi con il pubblico, la top model lodigiana ha raccontato come ha trascorso gli ultimi mesi, spiegando perché ha deciso di prendersi una pausa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bianca Balti: “Sono sparita dai social perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene”

