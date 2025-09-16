Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati | la conferma inaspettata

È finita tra Bianca Atzei e Stefano Corti. A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha raccontato di aver contattato direttamente la cantante sarda. Una storia lunga circa sei anni, costellata da momenti difficili e gioie immense, come la nascita del piccolo Noa Alexandre, avvenuta il 19 gennaio 2023. Bianca Atzei conferma la rottura con Stefano Corti. Secondo quanto riferito da Parpiglia, è stata la stessa Bianca Atzei a confermare che la relazione con Stefano Corti è giunta al capolinea. Interpellata in merito a una serie di foto che mostrano Corti a cena con un’altra donna – ospite recente a Le Iene – la cantante ha risposto in modo secco e inequivocabile: “Non sapevo fosse con lei. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati: la conferma inaspettata

