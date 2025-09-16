Bianca Atzei e Stefano Corti è finita davvero | spunta un’altra donna ecco chi è

Dopo anni di amore vissuto sotto i riflettori e la recente nascita del piccolo Noa Alexandre, sembra essere calato definitivamente il sipario sulla storia tra Bianca Atzei e Stefano Corti. A dare conferma della rottura è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, in cui ha rivelato di aver parlato direttamente con la cantante sarda. Ma ciò che ha destato ancora più clamore è la comparsa di una nuova figura femminile accanto a Corti, immortalato in alcuni scatti mentre cenava in compagnia di una donna recentemente apparsa nel programma televisivo Le Iene. Un dettaglio che ha spinto molti a interrogarsi sulle reali motivazioni della separazione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Bianca Atzei e Stefano Corti, è finita davvero: spunta un’altra donna, ecco chi è

