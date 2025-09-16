Beukema | Sto bene sono pronto per Manchester Sono abituato a pressare alto ci abbiamo lavorato in ritiro
Il calciatore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del Napoli, parlando dei temi attuali in casa azzurra. E soprattutto ha rassicurato sulle sue condizioni, dopo l’influenza avuta nelle ultime ore. Le parole di Beukema. Di seguito le sue parole: «Ieri non sono stato bene, ma oggi è tutto passato. Sono pronto per la prossima partita a Manchester. Fiorentina-Napoli? È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall’inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: beukema - bene
Napoli, Beukema: “Spero di fare molto bene qui”
L’olandese Beukema: «Non conoscevo molto bene Krol prima di arrivare a Napoli. Sono abituato al calcio di Italiano»
Rrahmani: «Mi trovo bene in coppia con Beukema, capisce quello che gli si dice: è molto intelligente»
Sam #Beukema sta bene e ci sarà regolarmente con il #ManchesterCity. [@CiroTroise via @NapoliHub_Off] - X Vai su X
Conte: «Beukema, Hojlund e Milinkovic molto bene. Ma non bisogna né esaltare né ammazzare le persone» In conferenza: «Il calcio è sempre in evoluzione, nell'ultimo decennio ci sono stati tanti cambiamenti e bisogna aver anche voglia di mettersi in discus - facebook.com Vai su Facebook
Beukema a Radio CRC: “Sto bene, sono pronto per Manchester. A Napoli mi trovo benissimo”; Il Napoli a Dimaro, la presentazione della squadra. Conte: «Avremo sempre senso d'appartenenza»; Motta: “Bene l’impegno e la fase offensiva. Beukema mi è piaciuto”.
Beukema: «Sto bene, sono pronto per Manchester. Sono abituato a pressare alto, ci abbiamo lavorato in ritiro» - Il calciatore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del Napoli, parlando dei temi attuali ... Lo riporta ilnapolista.it
Beukema a Crc: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…” - Il difensore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Riporta tuttonapoli.net