Beukema | Sto bene sono pronto per Manchester Sono abituato a pressare alto ci abbiamo lavorato in ritiro

Il calciatore del Napoli, Sam Beukema, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del Napoli, parlando dei temi attuali in casa azzurra. E soprattutto ha rassicurato sulle sue condizioni, dopo l'influenza avuta nelle ultime ore. Le parole di Beukema. Di seguito le sue parole: «Ieri non sono stato bene, ma oggi è tutto passato. Sono pronto per la prossima partita a Manchester. Fiorentina-Napoli? È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile.

