Beukema sospiro di sollievo l' annuncio in diretta radio | Pronto per il City sto bene

Un sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto il mondo del Calcio Napoli. L'allarme per le condizioni di Sam Beukema, in dubbio per un malessere alla vigilia della trasferta più importante, è ufficialmente rientrato. A sciogliere ogni riserva è stato lo stesso difensore olandese, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio CRC con un messaggio chiaro e rassicurante. Dopo un esordio da sogno con gol contro la Fiorentina, il nuovo pilastro della difesa azzurra si candida a un ruolo da protagonista anche nella notte di Champions League, mostrando una mentalità da veterano che ha già impressionato l'ambiente del club partenopeo.

