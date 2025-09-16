Beukema sospiro di sollievo l' annuncio in diretta radio | Pronto per il City sto bene
Un sospiro di sollievo per Antonio Conte e per tutto il mondo del Calcio Napoli. L'allarme per le condizioni di Sam Beukema, in dubbio per un malessere alla vigilia della trasferta più importante, è ufficialmente rientrato. A sciogliere ogni riserva è stato lo stesso difensore olandese, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio CRC con un messaggio chiaro e rassicurante. Dopo un esordio da sogno con gol contro la Fiorentina, il nuovo pilastro della difesa azzurra si candida a un ruolo da protagonista anche nella notte di Champions League, mostrando una mentalità da veterano che ha già impressionato l'ambiente del club partenopeo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: beukema - sospiro
Il Napoli sembra di un’altra categoria (3-1). Fiorentina schiantata. Dagli anti-Lukaku sospiri d’amore per Hojlund Napoli rullo compressore: due gol in 14 minuti. Il terzo di Beukema. Nel finale il contentino di qualche azione per i viola. Ottimo esordio di Hojlund. - X Vai su X
Repubblica: c'è uno sgradevole braccio di ferro tra il Napoli e gli agenti di Beukema!; ULTIM'ORA - Malore a cena per Baroni, portato via in ambulanza: le condizioni dell'allenatore della Lazio.