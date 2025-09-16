Berrettini non si arrende | quando torna in campo ad Hangzhou Poi Stoccolma per provare a convincere Volandri

Cinque forfait consecutivi, un lunghissimo silenzio sui social. Gli ultimi due mesi di Matteo Berrettini avevano preoccupato fan e appassionati, con molti che pensavano perfino a un ritiro. Invece no: a distanza di oltre due mesi dall’ultimo match, il tennista romano torna in campo e lo fa ad Hangzhou, in Cina, in un ATP 250 di tutto rispetto, dove le prime due teste di serie sono Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Non si conosce ancora l’avversario: sarà un qualificato. L’esordio avverrà tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre. Berrettini arriva da cinque forfait consecutivi: Kitzbuhel, Gstaad, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e per ultimi gli US Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

