Berrettini non si arrende | quando torna in campo ad Hangzhou Poi Stoccolma per provare a convincere Volandri
Cinque forfait consecutivi, un lunghissimo silenzio sui social. Gli ultimi due mesi di Matteo Berrettini avevano preoccupato fan e appassionati, con molti che pensavano perfino a un ritiro. Invece no: a distanza di oltre due mesi dall’ultimo match, il tennista romano torna in campo e lo fa ad Hangzhou, in Cina, in un ATP 250 di tutto rispetto, dove le prime due teste di serie sono Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Non si conosce ancora l’avversario: sarà un qualificato. L’esordio avverrà tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre. Berrettini arriva da cinque forfait consecutivi: Kitzbuhel, Gstaad, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e per ultimi gli US Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Wimbledon, cuore Fognini, Alcaraz lo batte al 5° set: «Così può giocare fino a 50 anni...»Berrettini s'arrende al 5°, Paolini avanti
Wimbledon, Berrettini subito fuori: il tennista romano si arrende in cinque set al polacco Majchrzak
Wimbledon, Berrettini s'arrende al 5° set, Paolini avanti | L'omaggio di Alcaraz a Fognini: «Così può giocare fino a 50 anni»
Il torneo di Guadalajara di Martina Trevisan termina al primo turno, vince Marino 6-2, 6-3 A San Paolo Miriana Tona si arrende a Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-1, 6-1
