Berrettini non si arrende | quando torna in campo ad Hangzhou Poi Stoccolma per provare a convincere Volandri

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque forfait consecutivi, un lunghissimo silenzio sui social. Gli ultimi due mesi di Matteo Berrettini avevano preoccupato fan e appassionati, con molti che pensavano perfino a un ritiro. Invece no: a distanza di oltre due mesi dall’ultimo match, il tennista romano torna in campo e lo fa ad Hangzhou, in Cina, in un ATP 250 di tutto rispetto, dove le prime due teste di serie sono Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Non si conosce ancora l’avversario: sarà un qualificato. L’esordio avverrà tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre. Berrettini arriva da cinque forfait consecutivi: Kitzbuhel, Gstaad, i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e per ultimi gli US Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

berrettini non si arrende quando torna in campo ad hangzhou poi stoccolma per provare a convincere volandri

© Ilfattoquotidiano.it - Berrettini non si arrende: quando torna in campo ad Hangzhou. Poi Stoccolma per provare a convincere Volandri

In questa notizia si parla di: berrettini - arrende

Wimbledon, cuore Fognini, Alcaraz lo batte al 5° set: «Così può giocare fino a 50 anni...»Berrettini s'arrende al 5°, Paolini avanti

Wimbledon, Berrettini subito fuori: il tennista romano si arrende in cinque set al polacco Majchrzak

Wimbledon, Berrettini s'arrende al 5° set, Paolini avanti | L'omaggio di Alcaraz a Fognini: «Così può giocare fino a 50 anni»

Berrettini non si arrende: quando torna in campo ad Hangzhou. Poi Stoccolma per provare a convincere Volandri; Berrettini, che tonfo: Wimbledon già finita, Majcrzack lo stende in cinque set; Berrettini si arrende ancora a Tsitsipas: l'azzurro si ferma al terzo turno di Indian Wells.

berrettini arrende torna campoBerrettini torna dall'infortunio, è in campo ad Hangzhou: chi affronta all'esordio - Matteo riparte dell'Atp 250 in Cina dopo tre mesi di stop per i problemi fisici. Riporta tuttosport.com

berrettini arrende torna campoMatteo Berrettini torna a giocare dopo 2 mesi: come riparte nel ranking ATP? Posizione e proiezioni - Matteo Berrettini ha giocato l'ultimo incontro lo scorso 30 giugno, quando perse al quinto set contro il polacco Kamil Majchrzak al primo turno di ... Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Berrettini Arrende Torna Campo