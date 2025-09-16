Bernardo Silva in Serie A c’è l’ok di Guardiola | scelta la nuova squadra

Dal City di Guardiola all’Italia, Bernardo Silva può ripercorrere le orme di De Bruyne: ecco chi potrebbe prenderlo Il calciomercato di quest’anno ha portato, in Serie A, diversi giocatori un po’ in là con gli anni, ma ancora pienamente in grado di fare la differenza. Come De Bruyne e Modric hanno già dimostrato, anche se di dubbi non potevano essercene su di loro, vista la caratura che portano in campo da sempre. E chissà che altri eccellenti prossimi parametri zero non possano seguire il loro esempio. Bernardo Silva in Serie A: scelta la prossima squadra – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Uno di questi potrebbe essere Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bernardo Silva in Serie A, c’è l’ok di Guardiola: scelta la nuova squadra

In questa notizia si parla di: bernardo - silva

Curiosità, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders in Costiera Amalfitana

Bernardo Silva sbarca in Serie A: firma gratis nel 2026

Bernardo Silva-Juve, sprint pericoloso: il contratto è già pronto

Dicono di...KDB ? Kevin De Bruyne incrocia il suo vecchio Manchester City in Champions League: un ritorno al passato Per Guardiola e Bernardo Silva è stato il migliore della storia del club, per Haaland invece è stato un sogno giocare al suo fianco Tu - facebook.com Vai su Facebook

Ero tanto a bordo dell’idea KDB-Napoli quanto sono tiepido su un possibile arrivo di Bernardo Silva in Serie A. Ha perso un passo, ormai non può più essere quel che era per una squadra top in PL. In Serie A sarebbe un ottimo giocatore, ma credo con impatt - X Vai su X

Non solo Milan, su Bernardo Silva si inseriscono anche Barcellona e Atletico Madrid - A riportarlo è l'emittente BBC, secondo la quale blaugrana e colchoneros avrebbero già manifestato il loro interesse nei ... Segnala tuttomercatoweb.com

Bernardo Silva show contro il Real: "Futuro? Prima penso all'Inter. Voi vedremo che accadrà" - Bernardo Silva è intervenuto ai microfoni di Canal + dopo il netto successo del suo Manchester City sul Real Madrid (4- Si legge su tuttomercatoweb.com