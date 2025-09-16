Berlanda l’attesa è andata in buca | sarà in campo con l’Europa nella Phoenix Cup

Ecodibergamo.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GOLF PARALIMPICO. Da domenica 21 settembre in Arizona il 51enne di Bergamo, numero uno italiano, sfiderà gli Stati Uniti nell’analogo della Ryder Cup. «Aspettavo questa chiamata da 20 anni, il gran giorno sta per arrivare». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

berlanda l8217attesa 232 andata in buca sar224 in campo con l8217europa nella phoenix cup

© Ecodibergamo.it - Berlanda, l’attesa è andata in buca: sarà in campo con l’Europa nella Phoenix Cup

In questa notizia si parla di: berlanda - attesa

Cerca Video su questo argomento: Berlanda L8217attesa 232 Andata