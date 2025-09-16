Bergomi non perde la fiducia | Lautaro aiuterà l’Inter ma non è facile dopo una sconfitta come quella con il PSG
Bergomi svela la situazione di Lautaro Martinez: «Lo so perché ci sono passato, il riscatto arriva solo con le giuste motivazioni». L’ex difensore dell’ Inter e campione del mondo con la Nazionale nel 1982, Giuseppe Bergomi, ha parlato della situazione che sta vivendo la squadra di Cristian Chivu e delle difficoltà che si presentano dopo una sconfitta pesante, come quella subita in finale contro il PSG in Champions League. Intervistato sul sito di Sky Sport, Bergomi ha dato il suo punto di vista sull’attuale momento dell’ Inter. « Lautaro lo aiuterà sicuramente, è un capitano vero e dà sempre l’esempio», ha affermato Bergomi, sottolineando il ruolo centrale del capitano nerazzurro nel gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bergomi: "Due anni fa l'Inter questa partita la vince facile, l'anno scorso la pareggia, quest'anno la perde. Io vedo un flusso negativo nell'Inter. Ogni situazione negativa è capitata all'Inter e non alla Juve. Chivu sta provando qualcosa di diverso nel modo di gioc
Di Canio: "Io ho visto l'Inter dominante e in pieno controllo, con i giocatori messi bene in campo. Ma l'Inter diventa fragile una volta che perde palla. La Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a 5. L'Inter è stata imbrigliata e
