Bergamonews si tinge di rosa | è nata Anita Samotti
Lunedì 15 settembre è nata Anita Samotti e il piccolo universo di Bergamonews è al settimo cielo. Anita è figlia di Luca Samotti, giornalista di Bergamonews, e Noemi Zaccone, oltre ad essere la sorellina tanto attesa di Noah. Un caloroso ringraziamento da parte di Noemi e Luca a tutto il personale del blocco parto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in particolare all’ostetrica Michela e alla dottoressa Caterina De Simone. Da parte di tutta Bergamonews gli auguri ad Anita per una buona vita e le congratulazioni a tutta la famiglia di Luca e Noemi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
