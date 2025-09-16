Bergamo tiene il corpo mummificato della madre in casa | La figlia avulsa dalla realtà
Bergamo – “Fa fatica a metabolizzare il distacco dalla madre. È come se parlasse di una vicenda che non le appartenesse. È lucida ma allo stesso tempo sembra distaccata dalla realtà, ha confermato la presunta data della morte della mamma, il 17 settembre 2024, ma dovrò rivederla”. È il commento dell’avvocato Francesco Mangoni che ieri mattina ha fatto visita alla 61enne P.B. (ricoverata nel reparto di Psichiatria al Papa Giovanni XXIII) prima del conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, l’anziana di 101 anni morta verosimilmente un anno fa e tenuta nascosta in casa dalla figlia, nell’appartamento di via de Gasperi, in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bergamo - tiene
Tiene il corpo della madre mummificato in casa a Bergamo: i tanti perché ancora senza una risposta
Tiene il corpo della madre “mummificato” in casa per un anno: la macabra scoperta a Bergamo
A Bergamo tiene a casa la madre morta nel letto per la pensione, il racconto choc dei vicini
https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/tiene-casa-made-morta-da-un-anno-lasciata-letto-bergamo-l9zzdflu Vai su Facebook
? Tiene il corpo della madre “mummificato” in casa per un anno: la macabra scoperta a Bergamo http://dlvr.it/TN0gZJ #Bergamo #cronaca #morte #polizia #scoperta - X Vai su X
Bergamo, tiene il corpo mummificato della madre in casa: “La figlia avulsa dalla realtà”; La donna che nasconde il cadavere della mamma nel letto per un anno; Anziana mummificata in casa a Bergamo, l'avvocato della figlia: «È come se parlasse di qualcosa che non la riguarda, il fratello non la lascerà sola.
Tiene il corpo della madre “mummificato” in casa per un anno: la macabra scoperta a Bergamo - Francesca Pettinato avrebbe avuto 102 anni, ma è stata trovata sul letto dell’appartamento che condivideva con la figlia sessantenne. msn.com scrive
Bergamo, vive in casa con la madre morta da un anno: la figlia indagata per occultamento di cadavere - Le indagini dovranno anche confermare se, come pare, la donna abbia continuato a percepire la pensione dell'anziana deceduta oltre che chiedere la '104' per assisterla ... Si legge su msn.com