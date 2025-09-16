Bergamo – “Fa fatica a metabolizzare il distacco dalla madre. È come se parlasse di una vicenda che non le appartenesse. È lucida ma allo stesso tempo sembra distaccata dalla realtà, ha confermato la presunta data della morte della mamma, il 17 settembre 2024, ma dovrò rivederla”. È il commento dell’avvocato Francesco Mangoni che ieri mattina ha fatto visita alla 61enne P.B. (ricoverata nel reparto di Psichiatria al Papa Giovanni XXIII) prima del conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato, l’anziana di 101 anni morta verosimilmente un anno fa e tenuta nascosta in casa dalla figlia, nell’appartamento di via de Gasperi, in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, tiene il corpo mummificato della madre in casa: “La figlia avulsa dalla realtà”