bergamo il corso di difesa personale per donne passa da 240 a 500 posti

IL PROGETTO. Ricevute 800 domande in poche ore: «Un interesse oltre ogni previsione», ha commentato l’assessora Marcella Messina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

bergamo corso difesa personaleBergamo, il Corso di difesa personale per donne passa da 240 a 500 posti - Ricevute 800 domande in poche ore: «Un interesse oltre ogni previsione», ha commentato l’assessora Marcella Messina. Da ecodibergamo.it

Bergamo offre corso di difesa personale alle donne: “Disponibili 210 posti” - L'iniziativa, gratuita, è organizzata da Juri Ambrosioni, ex atleta di arti marziali miste: "Le iscrizioni aprono sabato 13 settembre". Scrive bergamonews.it

