Bergamo il Corso di difesa personale per donne passa da 240 a 500 posti
IL PROGETTO. Ricevute 800 domande in poche ore: «Un interesse oltre ogni previsione», ha commentato l’assessora Marcella Messina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
