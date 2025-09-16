Bergamo e Perugia alleate contro la desertificazione del commercio nei centri urbani

Contrastare la desertificazione commerciale, avviare percorsi strutturati di rigenerazione urbana, incrociare politiche commerciali e turistiche, attraverso dati e competenze condivise, per potenziarne gli effetti positivi sull'economia delle città. Sono questi gli obiettivi del progetto "Distretti del commercio: il futuro delle nostre città", presentato nella mattina di lunedì 15 settembre a Perugia nella Sala Partecipazione della Regione Umbria, in una conferenza stampa congiunta di Confcommercio Perugia e Confcommercio Bergamo. Sostenuto da Confcommercio Imprese per l'Italia e realizzato in collaborazione con le Università di Perugia e di Bergamo, il progetto ha un percorso biennale che porterà le due città – distanti geograficamente, ma accomunate da una struttura urbana simile e da sfide identiche – a lavorare insieme per valorizzare i Distretti Urbani del Commercio.

