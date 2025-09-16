Bergamo 2050 anziani su del 50% e giovani in calo del 18%
Più capelli bianchi e sempre meno giovani. E’ lo scenario che va via via delineandosi e che, nel prossimo quarto di secolo, vedrà crescere, nella provincia di Bergamo, la popolazione anziana di quasi il 50%. In controtendenza, la fascia da 0 a 64 anni andrà calando del 18%. È quanto emerge dall’analisi del Dipartimento Welfare della Cisl di via Carnovali. Stando alle proiezioni Istat, il capoluogo soffrirà meno rispetto a centri come Albino, Costa Volpino o Romano di Lombardia. A Bergamo città, infatti, la popolazione aumenterà del 9%, con i più giovani in crescita del 12% e gli anziani del 35%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
