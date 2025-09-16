Bergamo 100mila euro per promuovere la lettura | torna il bando della Fondazione della Comunità Bergamasca

Fondazione della Comunità Bergamasca ripropone anche per il 2025 il bando Promozione della lettura, che riconosce e sostiene progetti di sviluppo culturale e promozione della lettura, attraverso festival, rassegne e mostre, realizzati in collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) eo i Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo. Il fondo complessivo a disposizione ammonta a 100 mila euro, di cui 50 mila euro provenienti dai Fondi Territoriali di Fondazione Cariplo e 50 mila euro messi a disposizione dalla RBBG. Possono partecipare organizzazioni non lucrative private attive sul territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, 100mila euro per promuovere la lettura: torna il bando della Fondazione della Comunità Bergamasca

