Beppe Bergomi ammette | Chivu dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori per superare il trauma

Beppe Bergomi analizza il compito di Cristian Chivu dopo la sconfitta in finale e l’importanza di ritrovare la motivazione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex capitano dell’ Inter, ha parlato della sfida che Cristian Chivu dovrà affrontare nella sua stagione da allenatore nerazzurro, alla vigilia dall’esordio in Champions League. Secondo Bergomi, non sarà solo la tattica a essere fondamentale, ma anche l’aspetto psicologico. L’allenatore dovrà fare i conti con le difficoltà emotive dei giocatori, ancora segnati dalla sconfitta in finale contro il PSG. IL COMPITO PSICOLOGICO DI CHIVU – «Più che sulla tattica Chivu dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

