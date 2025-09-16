Benvenuta piccola Priscilla Giulia De Lellis si diffonde la notizia del presunto parto e lei furiosa

La notizia della nascita della figlia di Giulia De Lellis ha fatto in poche ore il giro dei social, creando grande confusione tra fan e curiosi. Tutto è partito da un post pubblicato da una pagina Facebook, che riportava in primo piano la foto di una neonata e un lungo messaggio dal tono celebrativo. L’annuncio dava per certa la nascita della piccola Priscilla, la prima figlia dell’influencer romana e del compagno Tony Effe. Un racconto suggestivo, condito da dettagli ed emozioni, che però non corrispondeva alla realtà. Giulia De Lellis, infatti, è sì in dolce attesa e la nascita della sua bambina è vicina, ma il parto non è ancora avvenuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#BorninMSA BENVENUTA PICCOLA CARMELA Il 5 settembre da mamma Maria Pia e papà Antonio è nata la piccola Carmela . Auguri Benvenuta nella nostra comunità! - facebook.com Vai su Facebook

