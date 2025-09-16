Benitez | Il Napoli stupirà in Champions L' Inter è una delle grandi

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tecnico di Napoli e Liverpool: "L'Inter non si porterà strascichi del 5-0 contro il Psg. In Champions non sempre vince la favorita. Fra i protagonisti che mi aspetto dico il mio collega Slot". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benitez il napoli stupir224 in champions l inter 232 una delle grandi

© Gazzetta.it - Benitez: "Il Napoli stupirà in Champions. L'Inter è una delle grandi"

In questa notizia si parla di: benitez - napoli

Benitez: "Napoli, De Bruyne è luce. Ma se l'Inter prende Lookman..."

Benitez: «Scudetto? Favorita chiara tra Napoli ed Inter, ma attenzione a queste squadre. Su Chivu…»

Benitez: "Napoli davanti all'Inter, Milan e Juve da completare, Roma intrigante. E De Bruyne..."

benitez napoli stupir224 championsNapoli in Champions, Benitez: "Mercato massiccio e il valore di Conte aiuterà" - L'ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha commentato l'inizio della Champions League nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport: "La Champions è sempre una lotteria ... Scrive tuttonapoli.net

Champions League, Benitez sulle italiane: «Atalanta un’incognita. Napoli? De Laurentiis ha investito in maniera intelligente. Su Juve e Inter…» - Le parole C’è chi la Champions League l’ha solo sfiorata, chi l’ha sog ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Benitez Napoli Stupir224 Champions