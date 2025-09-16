Benevento-Atalanta U23 designato l’arbitro | neopromosso nella Can di C alla seconda direzione
Tempo di lettura: < 1 minuto Designato l’arbitro per Benevento-Atalanta U23, in programma domenica 21 settembre (ore 17) al “Ciro Vigorito”. Si tratta di Bruno Spina della sezione di Barletta, fischietto neopromosso dalla Can di Serie D alla sua seconda direzione in C. Ovviamente non ha nessun precedente con la Strega, ma ha diretto tre stagioni fa Bari-Benevento U17. Spina sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Michele Fracchiolla di Bari; quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi di Roma 1. Al monitor al Football Video Support ci sarà invece Luca Chianese di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: benevento - atalanta
Benevento, difesa al completo: arriva anche un talento dell’Atalanta U23
Benevento-Atalanta U23: prevendita al via
Doppio impegno questa settimana: Salernitana ? Mercoledì 17 settembre 20:00 Benevento? Domenica 21 settembre 17:00 #GoAtalantaGo ? - X Vai su X
La classifica del Girone C dopo tre giornate Catania in testa a punteggio pieno, seguito da Benevento, Casertana e Salernitana: i granata recupereranno il 17 settembre la partita contro l'Atalanta U23. Pari a reti bianche a Crotone per il Cosenza prossimo avv - facebook.com Vai su Facebook
Serie C Sky, al via la prima giornata: Renzi di Pesaro designato per Crotone-Benevento; Serie C Girone C, domani sera l'Atalanta U23 ospita il Casarano. La vigilia in casa nerazzurra; Benevento-Atalanta U23, designato l’arbitro per il match di domenica al “Vigorito”.
Salernitana-Atalanta Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - La Salernitana cerca la vetta solitaria nel recupero contro l'Atalanta Under 23, valido per la terza giornata del Girone C di Serie C: formazioni, canale tv e diretta streaming. Come scrive calciomercato.com
Salernitana, prove di fuga nel recupero con l'Atalanta Under 23 - Prove di fuga: la Salernitana deve battere l’Atalanta Under 23 domani sera per diventare la nuova capolista del girone C. Riporta ilmattino.it