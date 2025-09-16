Tempo di lettura: < 1 minuto Designato l’arbitro per Benevento-Atalanta U23, in programma domenica 21 settembre (ore 17) al “Ciro Vigorito”. Si tratta di Bruno Spina della sezione di Barletta, fischietto neopromosso dalla Can di Serie D alla sua seconda direzione in C. Ovviamente non ha nessun precedente con la Strega, ma ha diretto tre stagioni fa Bari-Benevento U17. Spina sarà coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Michele Fracchiolla di Bari; quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi di Roma 1. Al monitor al Football Video Support ci sarà invece Luca Chianese di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Atalanta U23, designato l’arbitro: neopromosso nella Can di C alla seconda direzione