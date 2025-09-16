Benatia ds Marsiglia | Legato a Rabiot è un peccato Ho parlato con lui e …

Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, ha parlato a 'Le Monde' della cessione di Adrien Rabiot al Milan. Ecco i retroscena dell'ex difensore della Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rabiot Marsiglia, Benatia duro: «Nessuna possibilità di fare marcia indietro. L’unica cosa che posso dire in questo momento è che…»

Pavard Marsiglia, da settimane Benatia lavorava sottotraccia con l’Inter: il retroscena dalla Francia

Pavard si presenta al Marsiglia: «Sono venuto qui perché convinto da Benatia, Inter miglior club d’Italia. De Zerbi vulcanico? Non avete mai visto Inzaghi!»

La nuova vita di Benatia nel calcio riparte dal Marsiglia di Gattuso: cercherà nuovi talenti; Rabiot complica la vita al Marsiglia: no al Galatasaray, ha già deciso dove vuole giocare; Tutto vero, Rabiot torna in Italia: la destinazione.

benatia ds marsiglia legatoBenatia: “Rabiot mi disse che Pavard voleva l’OM”. L’ex Inter: “Mi ha parlato della città” - Il dirigente del club francese ha rivelato che il centrocampista ex Juve, passato ora al Milan, è stato un aiuto per l'arrivo di Pavard ... Scrive fcinter1908.it

Rabiot-Marsiglia, la furia di mamma Veronique: "Longoria e Benatia bugiardi, le cose stanno così" - Rabiot, la rissa e "tutto si riduce ai soldi" Veronique, madre di Rabiot, nel corso della sua intervista c'è andata giù pesante: "Nel calcio tutti mentono e tutti lo sanno. Da tuttosport.com

