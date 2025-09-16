Francesca Fagnani torna con Belve su Rai 2 e si mormora che abbia fatto due colpaccio straordinari, ecco chi ci sarà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Belve, Anticipazioni: colpaccio per Fagnani, due ospiti di spicco per la nuova stagione