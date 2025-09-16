Danilo Beltrante, pioniere e principale esperto del settore extralberghiero in Italia, sarà il protagonista di un incontro pubblico, oggi (ore 21, ingresso libero) nella sala Ubaldi di Fabriano. Un appuntamento a ingresso libero "per scoprire i segreti per la migliore gestione di piccole strutture che offrono ospitalità a scopo turistico quali B&B, affittacamere, case vacanza, ostelli, agriturismi e residenze". L’iniziativa si propone di "offrire agli operatori e ai cittadini del territorio gli strumenti pratici per una gestione efficace di strutture extralberghiere, evidenziandone caratteristiche, potenzialità nel mercato turistico attuale e differenze rispetto al sistema alberghiero tradizionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beltrante ospite alla sala Ubaldi