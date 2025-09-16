Bellano la cittadina sul lago di Como ospita il Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia
Bellano (Lecco), 16 settembre 2025 – Bellano, splendido borgo affacciato sul Lago di Como, ospiterà la XVII edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia, il più importante appuntamento annuale dell'Associazione. Per tre giorni – dal 26 al 28 settembre – la cittadina lariana sarà il palcoscenico di incontri, dibattiti, spettacoli folcloristici e iniziative che metteranno al centro la sostenibilità, la valorizzazione dei territori e la qualità della vita nei piccoli borghi. La cerimonia inaugurale, prevista per venerdì 26 settembre, aprirà il Festival con la partecipazione di istituzioni e personalità del mondo della cultura, dell'impresa e dell'enogastronomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I Bersaglieri su Rai3! Sabato 27 settembre 2025 la Fanfara Bersaglieri “Guglielmo Colombo” di Lecco sarà protagonista a Bellano (LC), splendida cittadina affacciata sul Lago di Como, in occasione della trasmissione “ ` ’ - facebook.com Vai su Facebook
