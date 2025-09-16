Belfast inizia il processo contro il soldato F | è l’unico incriminato per il massacro del Bloody Sunday
È iniziato a Belfast il processo contro l’unica persona incriminata per il massacro del “ Bloody Sunday “. Il 30 gennaio 1972 a Londonterry, in Irlanda del Nord, i soldati britannici aprirono il fuoco contro una folla di manifestanti disarmati e pacifici. A processo l’ex paracadutista delle forze di Sua Maestà, noto solo con il nome di “ soldato F ” per mantenere segreta la sua identità, come stabilito dalla corte. L’uomo si è dichiarato non colpevole di due accuse di omicidio e cinque accuse di tentato omicidio. Il massacro fu la sparatoria con più vittime nei 30 anni di violenze in Irlanda del Nord note come “Troubles”, in cui ci furono tensioni fra i sostenitori cattolici di un’Irlanda unita e le forze prevalentemente protestanti che volevano rimanere parte del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: belfast - inizia
Famiglie in marcia verso il tribunale di Belfast per l'inizio del processo del Bloody Sunday http://it.euronews.com/video/2025/09/16/famiglie-in-marcia-verso-il-tribunale-di-belfast-per-linizio-del-processo-del-bloody-sunda… - X Vai su X
Mi sono trovato a canticchiarla in Irlanda, però in quella del Nord. A Belfast. Nella parte protestante. Mi sono reso conto che effettivamente non era una buona idea. (Comunque, parlando con un ragazzo protestante ho appreso che la situazione è enormeme - facebook.com Vai su Facebook
Belfast, inizia il processo contro il “soldato F”: è l’unico incriminato per il massacro…; Famiglie in marcia verso il tribunale di Belfast per l'inizio del processo del Bloody Sunday; Belfast, va a processo il soldato unico accusato del massacro del Bloody Sunday.
Belfast, va a processo il soldato unico accusato del massacro del Bloody Sunday - A un quarto di secolo dall'accordo di pace, il Bloody Sunday rimane una fonte di tensione nell'Irlanda del Nord. Lo riporta msn.com