Belfast inizia il processo contro il soldato F | è l’unico incriminato per il massacro del Bloody Sunday

È iniziato a Belfast il processo contro l’unica persona incriminata per il massacro del “ Bloody Sunday “. Il 30 gennaio 1972 a Londonterry, in Irlanda del Nord, i soldati britannici aprirono il fuoco contro una folla di manifestanti disarmati e pacifici. A processo l’ex paracadutista delle forze di Sua Maestà, noto solo con il nome di “ soldato F ” per mantenere segreta la sua identità, come stabilito dalla corte. L’uomo si è dichiarato non colpevole di due accuse di omicidio e cinque accuse di tentato omicidio. Il massacro fu la sparatoria con più vittime nei 30 anni di violenze in Irlanda del Nord note come “Troubles”, in cui ci furono tensioni fra i sostenitori cattolici di un’Irlanda unita e le forze prevalentemente protestanti che volevano rimanere parte del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

