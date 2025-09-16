Nuovo appuntamento oggi – martedì 16 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna R.J. ha organizzato una serata romantica con Luna nella sua nuova casa sulla spiaggia a Malibu. Lì, lei dice di sentirsi pronta per un passo successivo nella loro relazione. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 16 settembre 2025 | Video Mediaset