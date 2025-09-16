Beautiful anticipazioni al 27 settembre | Eric sposa Donna
Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 settembre. Eric organizza una festa per la sua guarigione e chiede a Donna di sposarlo. R.J. (Joshua Hoffman) riceve una telefonata dal nonno che lo lascia sorpreso: non solo Finn (Tanner Novlan) lo ha rassicurato sulle condizioni di Eric (John McCook), confermandone i miglioramenti, ma il patriarca ha anche . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni
Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!
Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025
BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #9607 del 10 settembre 2025 Will è sotto shock nello scoprire che Luna è viva e che si trova nell’appartamento all’ultimo piano. Lo sguardo gli resta fisso su di lei, come se non riuscisse a credere a ciò c - facebook.com Vai su Facebook
Beautiful, le anticipazioni della puntata di oggi in tv (giovedì 11 settembre): Luna sospetta la verità su suo padre, Hope divisa tra Thomas e Brooke - X Vai su X
Beautiful: anticipazioni da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto! Thomas confessa; Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 settembre 2024: Hope e Thomas non possono tornare a casa... ma come dirlo a Liam?; Beautiful, le trame dal 23 al 28 settembre 2024.
Anticipazioni Beautiful, trame dal 22-28 settembre 2025 - Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. Come scrive tvserial.it
Trama Beautiful dal 21 al 27 Settembre 2025 - Le puntate settimanali di Beautiful continuano a riservare emozioni intense per i protagonisti, con eventi significativi che riguardano la famiglia Forrester e i loro legami più stretti. Riporta spettegolando.it