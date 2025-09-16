Bazzani sicuro | Inter condannata da un suo errore! Ecco che deve Chivu fare per avere certezze

Bazzani, commentatore tecnico di DAZN, analizza l’avvio di stagione dell’Inter e il ruolo di Cristian Chivu nel processo di adattamento. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani, ex calciatore e oggi commentatore tecnico di DAZN, ha offerto la sua analisi sull’avvio di campionato dell’ Inter, che fatica a trovare continuità nelle sue prestazioni dopo le prime tre giornate di campionato. Secondo Bazzani, uno degli aspetti principali che sta impedendo alla squadra di decollare è la mancanza di una costanza di rendimento: «Perché non convince? Per il fatto di non riuscire a trovare una certa continuità». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bazzani sicuro: «Inter condannata da un suo errore! Ecco che deve Chivu fare per avere certezze»

In questa notizia si parla di: bazzani - sicuro

Bazzani sicuro: «Per lo scudetto sarà testa a testa tra Napoli e Inter. Lookman darebbe quella qualità in più ai nerazzurri»

Bazzani: Per me non è vero che l'Inter non segue Chivu. La squadra deve ancora registrarsi; Bazzani: Juve, la squadra c'è. Inter, non può essere anno zero.

Bazzani: "Difficile Milan-Vlahovic. Inter, Lookman darà imprevedibilità" - "Tutte e due hanno le caratteristiche giuste, hanno la profondità, la verticalità, hanno la gamba per fare il lavoro che fa la squadra di Allegri. Scrive tuttomercatoweb.com