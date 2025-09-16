Batumi | viaggio nella capitale georgiana del Mar Nero tra architettura futuristica e tradizioni millenarie

Batumi si erge maestosa sulla costa orientale del Mar Nero, sfidando ogni aspettativa con la sua architettura audace e la sua anima cosmopolita. La capitale della regione di Agiaria rappresenta un esperimento urbanistico unico nel Caucaso, dove grattacieli futuristici dialogano con chiese ortodosse centenarie e palazzi ottocenteschi. La città si è trasformata radicalmente nell'ultimo decennio, diventando una destinazione che attrae viaggiatori da tutto il mondo con la sua identità ibrida tra Oriente e Occidente. Il lungomare si snoda per chilometri, punteggiato da installazioni artistiche contemporanee che rendono ogni passeggiata un'esperienza visivamente sorprendente.

