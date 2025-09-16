Battilana dimenticata. Tosi chiede interventi.

Il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi dopo un sopralluogo a Battilana nel prossimo consiglio comunale presenterà un’interrogazione per chiedere interventi immediati. Sono anni che i residenti lamentano abbandono e degrado, ma ad oggi non sono previsti interventi sulla frazione. Durante la sua visita Tosi si è incontrato con il residente Riccardo Bertoloni, da anni impegnato in una battaglia per ridare decoro a Battilana. "Strade in condizioni disastrose, detriti che restringono la carreggiata, pulizia che latita, una scuola chiusa e lasciata marcire - scrive il consigliere Tosi -, problemi idraulici e nessun luogo pubblico di aggregazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

